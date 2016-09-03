Нигматулла Юлдашев, который является председателем сената Узбекистана, временно возглавит страну согласно статье 96 Конституции республики, сообщает информационное агентство "Фергана". Он будет главой государства до выборов нового президента, которые должны состояться в течение ближайших трёх месяцев.

Надо отметить, что хотя Нигматулла Юлдашев является известным политиком, аналитики считают премьера Шавката Мирзиёева вероятным преемником покойного лидера. Именно он возглавил комиссию по организации похорон Ислама Каримова.

Биография Нигматуллы Юлдашева является весьма впечатляющей. Согласно справке РИА Новостей, свой карьерный путь он начал в 1986 году, став стажером Алмалыкской городской прокуратуры Ташкентской области. Постепенно, занимая всё более высокие позиции, он смог дорасти до старшего следователя прокуратуры Ташкента, но занимал этот пост лишь с 1993 года по 1994 год. В какой-то степени его можно назвать карьерным рекордсменом, каждые 2-4 года он становился на ступеньку выше. С 1999 года по 2000 год он был начальником организационно-методического отдела Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, а с 2000 по 2003 год уже начальником инспекции Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан по обеспечению внутренней безопасности. В июне 2011 года Нигматулла Юлдашев уже занял пост министра юстиции Узбекистана. В итоге в январе 2015 года он был назначен членом сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а спустя два дня после этого уже возглавил его.