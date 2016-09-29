В России два года не фиксировались нарушения, связанные с проявлениями расизма, а в инциденте с выброшенным на поле бананом в лигочемпионском поединке между "Ростовом" и ПСВ ещё нужно разобраться, заявил Metro Артур Григорьянц.

"Ростов" в среду сыграл на домашней арене вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ – 2:2. На поле во время матча был брошен банан, что попало в телевизионную трансляцию. Тем не менее этот момент не попал в поле зрения судей и инспекторов встречи, не получив отражения в протоколе.

– Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА рассматривает подобные инциденты по записям в протоколах, – отметил в разговоре с Metro председатель контрольно-дисциплинарного коммитета РФС Григорьянц. – В России также только официальные документы могут служить основанием для возбуждения дела. Я хочу сказать, что к теме расизма за последние два года мы в КДК не обращались. У нас в России не было зафиксировано подобных случаев, то есть мы уже два года не применяем эту статью. С наших стадионов расизм ушёл. Я думаю, что со временем исчезнут и инциденты с нашими фанатами на матчах еврокубков.