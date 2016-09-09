20-летняя жительница Серпухова Алёна Швец пострадала от рук сетевого мошенника, создавшего фейковую страничку с её фотографиями. В одном из постов он предлагал "взаимность за iPhone 7 Plus" – в результате запись с фотографией разлетелась по Сети и стала портить Алёне репутацию. Репортёр Metro узнал подробности.

На вымышленной страничке мошенник представился 23-летней москвичкой Викторией Леоновой. Вскоре в одном из его постов появилась запись,"взорвавшая" Интернет: "Ребят, кто за взаимность подарит новый iPhone 7 Plus? Напишите в ЛС, мы договоримся о встрече!"

Пост быстро стал вирусным, особенно после презентации iPhone 7 Plus. Информация о девушке, желающей приобрести дорогой телефон нетрадиционным способом, появилась на крупных пабликах – MDK, Pikabu и JoyReactor. Люди оставляли к посту много комментариев.

Алёна Швец, фотография которой разнеслась по Интернету, некоторое время не знала, что происходит. А когда всё выяснилось, сразу стала действовать.

– Я начала писать в техподдержку во "ВКонтакте" и в группы, где размещалось это фото. Многие группы удалили, те же MDK и Pikabu, – рассказывает Алёна Metro. – Там вошли в положение, узнав, что это "вброс".

Кроме того, Алёна вступила в переписку с фейковым персонажем. "Зачем ты это делаешь? – писала она "Виктории". – Я не понимаю! Я работаю в детском саду с молодёжью, не дай бог увидят это родители! Ты не понимаешь, что ты мне всю жизнь испортишь!" Ответ был таким: "Да это всё как шутка было". Тогда Алёна потребовала, чтобы мошенник удалил страницу с её фотографиями и резонансным постом. В итоге он так и поступил.

– Зачем было использовать мои фотографии? Из-за того, что я красивая и интересная, – рассказывает Алёна. – На обычную не поведутся.

Девушка не собирается обращаться в правоохранительные органы в связи с произошедшим:

– А куда обращаться, нервы тратить свои? Меня не совсем устроило то, что она это всё сделала. Но уже хорошо, что удалила страничку! Было много фейков со мной, но такого – никогда.

Алёна призналась, что iPhone 7 Plus она могла бы приобрести за деньги.

– У меня не было iPhone, – говорит девушка. – Я работаю на двух работах, и в силах сама на него заработать. Я ни в чём не нуждаюсь! Но iPhone мне не нужен – просто он мне не нравится, причём во всём. Я предпочитаю другие телефоны. Не из-за того, что они дешевле – просто мне нравятся андроиды.

Алёна отметила, что закончила педагогический колледж, где обучалась на преподавателя физкультуры и тренера.

– Работаю в детском саду, а также в спортивном комплексе инструктором по физкультуре и спорту, – говорит она. – Люблю детей, учусь на заочном обучении в ТулГУ. Занимаюсь спортом с 11 лет – лёгкая атлетика, лыжи, плавание, тренажёрный зал. Занимала призовые места. Человеку, который создал фейковый аккаунт, желаю научиться жить своей жизнью!