В петербургском дацане прошел Праздник тысячи свечей, или Зула-хурал.

Зула-хурал представляет собой торжественный молебен и красочное шествие. С наступлением темноты внутри буддийского храма зажигают тысячу свечей. Сначала – буддийские монахи, за ними – все, кто в этот вечер пришёл в храм. Электричество в этот вечер в дацане не включают – благодаря зажжённым свечам в помещении светло, как днём.

Для верующих калмыков в этот день наступает Новый год.

– Дело в том, что ранее в калмыцких семьях не отмечали дни рождения так, как это принято сегодня, – рассказала Metro пресс-секретарь дацана Алла Намсараева. – Раньше в день, на который, согласно лунному календарю, выпадал Зула-хурал, каждый калмык к своему возрасту просто добавлял один год.

Также в Калмыкии считается, что в этот день все предки, ушедшие ранее в мир иной, снова приходят в свои семьи, празднуют Новый год и радуются за своих близких. Поэтому угощений должно быть всегда много, чтобы хватило всем.

Свечи посетители приносят с собой, зажигают их и ставят на алтарь и специальные подставки. Во время всего праздника ламы следят, чтобы никто из прихожан дацана не пострадал от огня.