Хэштеги #PrayForBerlin (Молись за Берлин) и #Ickbinberlin (Я берлинец) заполонили соцсети на следующий день после теракта в столице Германии 19.12.2016. Блогеры не смогли остаться равнодушными и пишут слова соболезнования родным погибших в центре Берлина и пострадавшим. Люди также делятся словами поддержки в адрес жителей Берлина и Германии.

По уточненным данным, в результате наезда грузовика на людей на рождественской ярмарке в центре Берлина погибли 12 человек, около 50-ти получили ранения. По мнению властей, многое указывает на то, что это был теракт. По крайней мере, грузовик наехал на людей намеренно.

Все произошло вдалеке от проезжей части в районе знаменитой улицы Курфюрстендамм, на площади у церкви кайзера Вильгельма. Водитель, въехав в толпу, успел выпрыгнуть из грузовика и попытался скрыться, но полиция смогла его задержать.

В кабине был еще один человек, он умер от травм. Как сообщили российские дипломаты в Берлине, сведений о наших гражданах среди погибших и пострадавших нет.

Специалисты говорят о том, что случившееся в Берлине развивалось по сценарию теракта в Ницце. Напомним, в июле грузовик въехал в толпу на Английской набережной. Погибли 86 человек, более 300 пострадали.