12 сентября 2016 у мусульман всего мира великий праздник: последователи Корана празднуют сегодня Курбан-байрам. Больше всего это событие известно как день жертвоприношения и милосердия, когда верующие приносят в жертву барана, корову или иную домашнюю скотину, чтобы после разделить пищу между всеми нуждающимися правоверными. Также этот день знаменует собой завершение хаджа - паломничества верующих в Мекку Саудовской Аравии.

Празднуют это событие и российские мусульмане. В честь этого события религиозные акции проходят по всей стране. Самые масштабные благотворительные мероприятия проходят в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Кроме того этот день там объявлен выходным.

Также огромное количество верующих сегодня вышли на праздничный намаз в Москве и Санкт-Петербурге. Основными местами празднования в двух городах станут московская Соборная мечеть и петербургская Соборная мечеть. Именно там соберётся основная часть верующих, чтобы совершить праздничный намаз в честь Курбан-байрама. Также для отмечающих праздник в двух столицах организованы специальные площадки с временными загонами для скота, где можно купить и принести в жертву животное. Стоит сразу отметить, что все места для жертвоприношения находятся за чертой города.

Традиционно Курбан-байрам отмечается три дня. Накануне верующим принято соблюдать пост. Начинается праздник с восходом солнца. Мусульмане умываются, надевают чистую одежду и отправляются в мечеть, чтобы присутствовать на утренней молитве. После жертвоприношения начинаются благотворительные акции, на которых всех правоверных призывают жертвовать и оказывать помощь малоимущим братьям по вере.