В российских школах может появиться предмет «Православная культура», который будут преподавать с 1-го по 11-й класс. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо, разосланное членам Федерального учебно-методического объединения (УМО) по общему образованию. По данным издания, экспертам до 30 ноября нужно проголосовать за доработанную программу курса, которую педагоги забраковали ещё летом.

Журналисты полагают, что, если документ одобрят, то курс «Православной культуры» начнут массово вводить в школах по просьбе Минобрнауки и местных епархий.

Все члены УМО, с которыми Metro удалось связаться, от прямых комментариев по разным причинам уклонились.

– Разговоры о том, что в школах в обязательном порядке будут изучать православие, выглядят провокационно, – сказал Metro зав. лабораторией воспитания и социализации Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Игорь Метлик, знакомый с документом. – В школах ничего не изменится.

По словам эксперта, изучение «мировоззренческих» предметов как было, так и остаётся правом выбора родителей. Даже если вся школа проголосует за изучение православной культуры, а один родитель - против, то его ребёнку обязаны предоставить возможность изучать другой предмет.

Начавшуюся было в Сети дискуссию о захвате школ священниками прервала президент Российской академии образования Людмила Вербицкая. Она заявила ТАСС, что анкету для голосования разослал её заместитель Виктор Басюк... по ошибке. То есть повода для беспокойства нет никакого и ни у кого. Кроме Басюка, разумеется.