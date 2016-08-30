По данным ведомства, в прокуратуру Василеостровского района поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Одоевского незаконно проводятся азартные игры.

24 августа сотрудники правоохранительных органов провели в подозрительной квартире обыск и нашли там 15 комплектов оборудования: системные блоки, мониторы, переоборудаванные для игры клавиатуры. Всё это полицейские изъяли.

По свидетельству очевидцев, незаконное домашнее казино было очень популярным у игроков и местных жителей.

В прокуратуре отмечают, что игорный дом развернул довольно масштабную рекламную кампанию – для стимулирования участия в азартных играх разыгрывались призы, предлагались различные бонусы, в том числе еда и напитки.

– В результате принятых мер работа подпольного казино пресечена, – заверили в пресс-службе городской прокуратуры.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех фигурантов незаконной деятельности.