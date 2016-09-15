В Москве продолжается череда инцидентов, с участием представителей так называемой золотой молодежи и их автомобилями. Не успела появиться в Сети информация о гонщице на Lamborghini Gallardo на Кутузовском проспекте, как на видеохостинг YouTube выложили видео, на котором внедорожник "Хаммер" ездит, предположительно, по ступеням главного здания МГУ.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД России по Москве, ролик с "Хаммером" на ступеньках МГУ уже проверяет данный ролик

"По факту размещения ролика в сети интернет начата проверка", - сказали в ведомстве, добавив, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.