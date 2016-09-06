Правнучка известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя Дри Хемингуэй стала лицом фирмы "Accessorize" и приняла участие в рекламной кампании сезона осень-зима 2016/17, сообщает "ProFashion".

28-летняя модель Дри Хемингуэй представила новую коллекцию сумок, шарфов, браслетов и других украшений и аксессуаров. Фотосессия прошла в Лондоне под руководством модного фотографа Шона Томаса.

Правнучка писателя дебютировала в качестве модели в 2009 году. Она участвовала в дефиле-шоу для "Givenchy" в Париже, затем приняла участие в "Calvin Klein resort show" в Нью-Йорке. А позже стала лицом "Gianfranco Ferré" и активно сотрудничала с "Gucci", "Valentino", "Chanel" и "Paco Rabanne".

Напомним, в конце июля в США 65-летний однофамилец Эрнеста Хэмингуэя стал победителем конкурса двойников известного писателя. Секретом своего успеха мужчина считает свитер, похожий на тот, в котором любил ходить американский классик.