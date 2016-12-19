Украинское правительство решило полностью национализировать крупнейший банк страны "Приватбанк", сообщается на официальном сайте кабинета министров. Управлять учреждением станет министерство финансов, ведомство получит под свой контроль 100% акций ПАО "Приватбанк". Пока что 41,66% акций компании принадлежат бизнесмену Игорю Коломойскому.

"Кабинет министров Украины на заседании в воскресенье рассмотрел вопросы обеспечения стабильности в финансовой системе страны. Принимая во внимание результаты заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, правительство поддержало предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "Приватбанк" в стопроцентную государственную собственность", - говорится в сообщении.

Данный шаг, по мнению украинских властей, позволит обеспечить бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов. Стартовать процесс национализации должен уже 19 декабря.

Отметим, что кроме Коломойского большим пакетом акций обладает также бизнесмен Геннадий Боголюбов, под его контролем находится 33,25% компании.