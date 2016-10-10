Официальный отзыв правительства РФ на законопроект был опубликован на сайте кабинета министров.

"Законопроект нуждается в существенной доработке до его рассмотрения Государственной Думой в первом чтении", - говорится в тексте документа.

Напомним, законопроект, подготовленный сенатором Еленой Мизулиной, предусматривает запрет на создание бэби-боксов - специально оборудованных мест в медицинских учреждениях, где родители могут анонимно оставлять детей. Нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 1 до 5 млн рублей.

В правительстве посчитали чрезмерным штраф для юридических лиц, устанавливающих бэби-боксы.

"Предлагаемый размер административного штрафа для юридических лиц, которыми, как правило, являются бюджетные учреждения, представляется чрезмерным, поскольку по объему финансовых средств он сопоставим с размером фонда оплаты труда родильного дома средней мощности от одного до трех месяцев", — считают в кабинете министров.

Кроме того, в отзыве отмечается, что нынешняя редакция документа может породить противоречивую правоприменительную практику, в том числе судебную, при рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности за создание бэби-боксов.

Ранее Елена Мизулина заявляла, что предложенный законопроект одобрили в правительстве. Позже она отметила, что все замечания могут быть устранены ко второму чтению. Однако пока закон о бэби-боксах не допустили даже к рассмотрению в первом чтении.