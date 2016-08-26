Примерно в 15:15 в четверг, 25 августа, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина стреляет с балкона своей квартиры на пятом этаже дома №5 по Измайловскому проспекту по прохожим.

Выехавшие на место правоохранители задержал лихого стрелка, который оказался 65-летним петербуржцем, передает АН «Оперативное прикрытие».

По данным издания, пенсионер был пьян. В его квартире полицейские нашли три ружья – два ИЖ-18М-М и ТОЗ-34. На всё оружие имелись лицензии, срок которых истекал до 2017 года.

Как выяснили журналисты, под обстрел пожилого петербуржца попал 38-летний приезжий из Тувы, который работает дворником в одном из ЖКС Адмиралтейского района Петербурга, и его знакомая.