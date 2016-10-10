ЧП произошло ещё 13 августа, около 13 часов дня, на пересечении проспекта Маршала Жукова и проспекта Ветеранов. Маршрутное такси уже подъезжало к перекрёстку, и женщина встала с места, собравшись на выход. В этот момент водитель резко ударил по тормозам (скорее всего, не соблюдал безопасную дистанцию до идущего впереди транспорта), и пассажирка по инерции полетела вперед. В результате она упала на пол и сильно ударилась спиной о ступеньку.



– Одна молодая женщина помогла мне выйти из маршрутки и дойти до остановки, – рассказала Зульфия Нигматуллина Metro. – Так как двигаться самоcтоятельно я не могла, она вызвала мне скорую и дожидалась её со мной. К сожалению, я не взяла у неё телефон, хотя он должен был остаться в диспетчерской скорой, она с мобильного набирала «03». Нам так и не удалось выяснить её координаты – она могла бы подтвердить мои слова…



В больнице №26 им. Костюшко врачи поставили петербурженке неутешительный диагноз: оскольчатый перелом одного из позвонков. Потребовалась срочная операция – пациентке вживили в позвоночник стальные конструкции. Пострадавшая смогла вновь встать на ноги, но учиться ходить ей приходится фактически заново.



После того, как информация о пострадавшей поступила из больницы в правоохранительные органы (таково требование закона), с супругом Зульфии Нигматуллиной связались представители ГИБДД Красносельского района. Узнав, что ЧП произошло на проспекте Маршала Жукова по направлению к городу, они заявили, что это не их подведомственная территория, и сказали ожидать звонка от сотрудников ГИБДД Кировского района. Но больше никто обстоятельствами ЧП не интересовался.

– Так как в маршрутках не дают билетов, шансов доказать, что я сломала позвоночник в маршрутке, и водитель несёт за это какую-то ответственность, не очень много, – говорит пострадавшая.



Маршрут №105А обслуживает небольшая транспортная компания АТП-31, с руководством которой редакция Metro пыталась связаться две недели. Однако директор компании не посчитал нужным хоть как-то прокомментировать данный инцидент.

Свидетели ЧП могут звонить

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