На проспекте Стачек пенсионерка попала под троллейбус. Произошло это 23 ноября около 14 часов около дома № 40 по проспекту Стачек.

Как сообщают СМИ, 85-летняя женщина зацепилась за дверь сумками. Водитель троллейбуса этого не заметил и начал движение. Тяжелый транспорт проехал по ногам пенсионерки. Прохожие начали кричать и требовать остановить троллейбус.

Женщина получила тяжелые травмы, её увезла скорая.

Как сообщало Metro, еще одна пенсионерка повредила ногу. Однако эта история произошла была менее травматичной.

Пенсионерка в 2013 году поцарапал ногу о стеллаж, расположенный в магазине IKEA. А уже позднее она обратилась в суд за компенсацией. Она хотела взыскать с компании 400 тысяч рублей, потраченных ею на лечение, а также 600 тысяч рублей — за компенсацию морального ущерба.

Суд состоялся 22 ноября. В результате женщина приняла условия мирового соглашения, предложенного представителями "Икеи" в рамках судебного разбирательства, и получила от компании в качестве компенсации за травму ноги 200 тысяч рублей.