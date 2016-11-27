С конца прошлой недели несколько районов Израиля были охвачены огнём из-за пожаров. Масштабные возгорания заставили покинуть свои дома около 10 тыс. человек. Около 750 га леса было уничтожено. Власти Израиля подозревают, что причиной пожаров стали массовые поджоги.

Как сообщают в пресс-службе главного раввина Москвы, ответственность за возгорания взяла на себя палестинская радикальная группировка, связанная с «Аль-Каидой» (запрещённая в России террористическая группировка).

– Это новый, циничный теракт со стороны исламских террористов, привлекающих к своей деятельности арабскую молодёжь через свои вербовочные сети и Интернет, – комментирует события в Израиле главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Напомним, что МЧС России также принимало участие в ликвидации пожаров. По последним данным ведомства, активных очагов возгорания больше нет.