Анфиса Чехова напугала своих поклонников новостью о болезни. На своей странице в Instagram она написала о том, что не будет бороться со своей болезнью, а просто примет её. – Температура 38,5(( Но в любой болезни есть свои плюсы! Даже с болезнью не надо бороться, надо позволить ей быть... Лечиться -да! Но не бороться. Болезнь нужно полюбить всем сердцем, и услышать, что она хочет тебе сказать. Звучит заумно и, наверное, не понятно. Но сейчас нет сил разъяснять. Всё к лучшему! Если ты...