7 ноября в доме №19 на проспекте Солидарности произошел пожар, в котором пострадал мужчина.
На проспекте Солидарности горела двухкомнатная квартира. Огонь полностью уничтожил комнату площадью 15 кв.м, также пострадал коридор.
Из горящей квартиры спасатели вывели мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
В тушении пожара участвовали 14 человек и 3 единицы техники МЧС.
Очевидцы поделились фото с места пожара в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".
- Горело очень сильно, чёрный дым с огнём, потом белый пошёл, видимо, когда тушить стали, - написали свидетели.
- На девятом этаже горела квартира, говорят, неблагополучная семья живёт там! Обгорелого мужчину увезла реанимация, - уточнили очевидцы.