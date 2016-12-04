Как минимум 9 человек погибли в ночном клубе американского города Окленд во время крупного пожара, сообщает газета East Bay Times. По данным издания, этот пожар является одним из самых смертоносных в истории города.

Судьба ещё около 25 человек до сих пор остаётся неизвестной. Их поиск продолжается. Предполагается, что всего на мероприятии присутствовали порядка 50-100 человек.

— Там было очень горячо и слишком много дыма. Мне необходимо было выбраться оттуда. Я буквально чувствовал, как моя кожа отделялась от тела, а легкие заполнялись дымом. Огнетушитель никак не работал, — сказал изданию спасшийся от пожара фотограф, который жил в сгоревшем здании.

Возгорание случилось во время вечеринки. Как сообщается, в заведении не было противопожарной системы. На здание не раз поступали жалобы о нелегальных постройках внутри. Официальные лица города признали, что инспекторы две недели назад приходили с проверкой, но им никто не ответил.