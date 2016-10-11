Пожар в Москве в выселенном здании на 1-й Кожевнической улице уже ликвидирован.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

"Пожар, который произошёл на 1-й Кожевнической улице в пятиэтажном здании на площади 300 кв. м, ликвидирован. В работах по ликвидации пожара было задействовано 15 единиц техники", – сообщили в пресс-службе.

Движение транспорта по 1-й Кожевнической улице было затруднено из-за установленной там пожарно-спасательной техники.