Пожар в подмосковном городе Лосино-Петровский (Щёлковский район) разгорелся на бывшем камвольном комбинате. Возгорание началось ещё в ночь на вторник. Тогда пожарные смогли локализовать возгорание. Однако в четверг, 17 ноября, пожар вспыхнул с новой силой. Открытый огонь быстро распространился на производственные и складские помещения фабрики офисной мебели.

Пожар в Лосино-Петровском сейчас, 15 11 2016: Как рассказали в пресс-службе МЧС по Подмосковью, первое сообщение о пожаре в Лосино-Петровском на улице Первомайской, 1 поступило 14 ноября в 23:10.

"Общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, – рассказал Metro дежурный спасатель в Лосино-Петровске. – И лишь к шести часам вечера 15 ноября этот пожар был потушен. Сообщение о повторном возгорании поступило 16-го ноября в 11:25. А сегодня, 17 ноября, была информация об отдельных очагах задымления. Пламени уже не было. К настоящему времени на месте пожара нет и задымления".

На месте ЧП продолжается проливка очагов тления. К ликвидации очагов возгорания привлекались 12 единиц техники и 37 человек.

Причины возгорания устанавливаются.

Пожар в Лосино-Петровском сейчас (видео)