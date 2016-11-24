Информация о пожаре в строящемся небоскрёбе "Лахта-центр" в Петербурге не подтвердилась.

Сообщение о пожаре в "Лахта-центре" 24 ноября появилось в соцсетях.

- Горит "Лахта-центр", - написали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

На фото с места происшествия действительно виден дым. Однако в "Лахта-центре" информацию о пожаре опровергли.

- Официально заявляем: нет, никакого пожара у нас нет и не было! – написали представители "Лахта-центра" в официальном Instagram-аккаунте проекта.

Как выяснилось позже, за пожар в "Лахта-центре" петербуржцы приняли пар от ведущихся строительных работ.

Как сообщает Life, в ГУ МЧС по Петербургу заявили, что пар в строящемся небоскрёбе "Лахта-центр" образовался при заливке бетона.

Кроме того, оптический обман усугубили низкие облака, нависшие 24 ноября над Петербургом.

- 24 ноября 2016 16:00. Штатно идут работы на 56-м этаже ядра строящегося небоскреба. Монтируется арматура. Видимость хорошая. За бортом легкая облачность, - отмечается в официальном Instagram-аккаунте "Лахта-центра".