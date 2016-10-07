В Центральном районе Петербурга, рядом с Московским вокзалом, на Лиговском проспекте тушили пожар в складском здании.

- За "Галереей" горит здание! Пожарные на месте, - сообщили очевидцы 7 октября в 13.25.

Как уточнили в управлении МЧС РФ по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в пятницу ещё в 13.11.

- В двухэтажном здании горел утеплитель кровли на площади 10 кв.метров, - уточнили в пресс-службе ведомства. - В 13:46 пожар по адресу: Лиговский проспект, д.50 был локализован.

Как сообщают очевидцы в комментариях к фото, в здании до сентября размещался клуб единоборств, а затем переехал.

Сведений о пострадавших не поступало.