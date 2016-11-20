В Невском районе Петербурга, в доме №69 по улице Седова, вечером 19 ноября произошел пожар.
О происшествии сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".
- Вся ул. Седова в дыму, - отметили свидетели.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что пожар произошел в трехкомнатной квартире в коридоре площадью 25 кв. метров.
Во время пожара на улице Седова было эвакуировано 10 человек.
Очевидцы рассказали, что во время пожара никто серьезно не пострадал. Медики оказали помощью пожилой жительнице дома, надышавшейся дымом.