Строители Валерий Тарасов и Альбек Утюгенов стали спасателями. Они представлены к награждению ведомственными медалями МЧС за спасение людей из горящего дома на ковше экскаватора. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба МЧС.

В воскресенье 23 октября на улице Маршала Блюхера,12 горел первый этаж пятиэтажного общежития. Metro рассказывало о происшествии. В трехкомнатной отдельной квартире, на кухне обгорела обстановка на площади 12 кв. метров. Из горящего дома пожарные вывели 30 человек. Тогда к месту пожара прибыли 128 спасателей и 35 единиц спасательной техники. Ранг пожара - второй класс.

Проблема была в том, что пострадать могли не только жители горевшего первого этажа, но и жители верхних этажей - огонь заблокировал им выход. Двое строителей “вынимали” людей из окон - на ковше экскаватора. Один из них управлял из кабины, второй находился в ковше, помогая жильцам выбираться. Среди спасенных - дети и пожилой мужчина.

Остальных жителей эвакуировали прибывшие пожарные. Однако все усилия не помогли избежать жертв. Тогда в огне погибла женщина, в квартире которой и начался пожар. Еще одна женщина – жилец той же квартиры, получила ожоги тела. Причины пожара дознаватели выясняют.