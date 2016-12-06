На Ланском шоссе, 69 горело кафе "Georgia". Как сообщили Metro в пресс-службе МЧС Петербурга, заявка о возгорании поступила в 19:15.

Горел банкетный зал на первом этаже. Как сообщили звонившие, из двух окон выходил открытый огонь. Людей в помещении не было.

На место происшествия прибыли два подразделения МЧС. В тушении пожара участвовало три автомобиля и 12 человек личного состава. В 19:30 пожар был полностью ликвидирован.

- На месте работают дознаватели, о причинах возгорания станет известно позже. Помещение пострадало довольно серьезно, владельцев ждет серьезный ремонт, так как горело открытым огнем, - пояснили Metro в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Очевидцы выложили в Сеть видео и фото пожара.