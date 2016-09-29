Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, информация о пожаре на проспекте Стачек, 47, поступила на пульт дежурной службы «01» в 10:28 в четверг, 29 сентября.

Выехавшие на место спасатели установили, что на Кировском заводе в цехе №190 (ПАО «Петросталь») на площади 120 кв. метров горит масло в прессе для металлообработки брикетов.

В 10:38 пожару присвоили повышенный ранг сложности №2.

В 11:34 горение удалось локализовать, а сложность пожара была понижена до №1БИС. Сейчас проводится проливка.

Сведения о пострадавших в данный момент не поступали.

На тушение пожара брошено 40 человек личного состава, используется десять единиц техники.