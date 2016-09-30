Днём 30 сентября в Петербурге в разных районах местами прошли проливные дожди, на севере города - кратковременные ливни с градом. Также с вечера четверга, 29 сентября, в Северной столице и Ленобласти усилился ветер. К вечеру пятницы в соцсетях появились сообщения о поваленных деревьях. В обоих случаях пострадали автомобили.

- Дерево упало на "Шкоду" прямо у администрации Шлиссельбурга, - сообщили очевидцы в 18:52.

Ещё один случай был зафиксирован в Невском районе Петербурга.

- Дерево упало на машину и пробило лобовое стекло на проспекте Солидарности, рядом со школой №593, въезд во двор с пр. Солидарности невозможен, только через соседний двор. Актуально на 18:15, - поделились фото местные жители.

Напомним, что по данным МЧС 1 октября, в субботу, также ожидается усиление ветра в порывах до 13 метров в секунду, а в прибрежных района - до 23 м/с.