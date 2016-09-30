Все пациенты НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, потерявшие зрение после применения "Авастина", прооперированы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу института, у них наблюдается хорошая динамика.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 11 пациентов (сначала речь шла о девятерых потерпевших) Московского Научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца потеряли зрение после укола препарата "Авастина", в клинике проходит проверка Минздрава по распоряжению Вероники Скворцовой.

"Прооперированы все, уже бегают по коридору, там уже хорошая динамика, все уже возвращаются на свои места", — заявила представительница пресс-службы института.

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Она подтвердила, что пациентам были сделаны уколы "Авастина" 26 сентября: "кому-то в первый раз, кому-то в четвертый, шестой, восьмой раз".

"Авастин" применяется, когда уже нет никаких надежд на то, что глаз будет видеть. В случае сильнейшего макулярного отека, который ничем иным больше снять нельзя. И человек может еще какое-то время видеть, он приезжает, ему делается инъекция, и он живет себе. И видит этим глазом, насколько это возможно. Им были сделаны инъекции. Те, которым были сделаны инъекции уже не в первый раз, поняли сразу, что что-то не то, ощущение как от зубной боли было. Тот, кто первый, тот ждал до 28-го, так как думал, что так и должно быть, как мы все обычно думаем. Все они были приняты, все были госпитализированы тут же", — рассказала корреспонденту собеседница агентства.

Она добавила, что сейчас врачи не покидают место работы, выхаживая и наблюдая за пострадавшими пациентами.