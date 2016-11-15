Во вторник, 15 ноября, в Петербурге ожидается до -1 градуса, без осадков. По прогнозам синоптиков, уже со среды на город обрушится новая порция снега и начнется потепление.

16 ноября в ранние часы в Петербурге еще сохранится минусовая температура, утром и днем ожидается обложной снег, который прекратится после обеда. Днем в городе потеплеет до +1. Ветер - умеренный, в порывах до 9 м/с.

К выходным столбики термометров поднимутся до +5 градусов, а снег сменится сначала мокрым снегом, потом дождем со снегом, а потом обложным дождем. Сильные осадки вероятны в пятницу и воскресенье. Ветер останется сильным в течение всей недели - до 12 м/с, поэтому по ощущениям тепло горожанам не будет.

По предварительным данным, потепление и плюсовая температура воздуха (от +2 до +7) сохранятся в Петербурге до конца ноября.