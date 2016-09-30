Фото и видео ДТП на КАД перед съездом на Выборгское шоссе появилось в сообществе "ДТП и ЧП / Петербург" в 10.49 в пятницу, 30 сентября. Очевидцы также сообщили, что к месту столкновения двух авто - иномарки и "ГАЗели" - прибыла реанимация и спасательный вертолёт.

- Авария на внутреннем кольце КАДа перед Выборгским шоссе, пробка, реанимация, вертолёт, - пишут автомобилисты в паблике.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу уточнили, что сообщение о ДТП в Выборгском районе им поступило 30 сентября в 09:44.

- На внутреннем кольце КАД в районе съезда на Выборгское шоссе произошло столкновение 2-х легковых автомобилей марок "Mitsubishi" и "ГАЗель", - уточнили в пресс-службе ведомства. - Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи: работали по смыву топлива с проезжей части.

По данным СМИ пострадали двое - одного молодого мужчину госпитализировали на вертолёте в НИИ Джанелидзе, а другому оказана помощь на месте и его с места ДТП увезли на карете скорой помощи.

Отметим, что за сути это третье серьезное ДТП на КАД.

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