С 5 октября во все дома в Петербурге будет поступать тепло на регулярной основе - в городе стартует отопительный сезон. Теплоснабжающие организации переходят к регулярному отоплению всех городских зданий, сообщает пресс-служба Смольного.

4 октября председателем Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андреем Бондарчуком было подписано соответствующее распоряжение.

Напомним, что периодическое протапливание в этом сезоне велось с 20 сентября - в первую очередь тепло подали в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения.

Решение о начале отопительного сезона приняли из-за установившейся низкой температурой воздуха на улице и метеорологическим прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном похолодании.

С этого же времени обязаны начать отопительный сезон и перейти на регулярное отопление исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах. Таким образом, в случае отсутствия с 5 октября отопления в многоквартирных домах, жильцам следует обращаться за разъяснениями, в первую очередь, в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК.