Победа Дональда Трампа на выборах 45-го президента США принесла россиянину выигрыш в полтора миллиона рублей.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на БК "Лига ставок", игрок поставил миллион рублей на победу Дональда Трампа при коэффициенте 2,5.

Однако сейчас выигрыш ему не отдадут.

"Расчёт ставок мы будем производить только после того, как Дональд Трамп будет официально признан 45-м президентом США, — отметили представители "Лиги ставок". — На данный момент он одержал победу в голосованиях штатов. Однако система голосований в США двухступенчатая, и 19 декабря состоится ещё одно голосование, на этот раз коллегии выборщиков.

Теоретически существует возможность, что Дональд Трамп не станет президентом США, последний такой прецедент был в 2000 году, когда вместо лидирующего Альберта Гора в конечном счёте победу одержал Джордж Буш — младший".