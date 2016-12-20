Москвичи массово несут цветы и свечи к зданию Министерства иностранных дел, чтобы таким образом выразить свои соболезнования в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова. В куче букетов можно увидеть фотографию Карлова с надписью "Скорбим. Спасибо за службу", а также самодельные листовки "Терроризм не пройдёт".

Свои соболезнования также уже выразили глава российского МИД Сергей Лавров, а также ряд иностранных представителей дипломатических ведомств. Так слова поддержки в связи со случившемся сказали официальные турецкие лица, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Напомним, что посол России в Турции был убит вечером 19 декабря в Анкаре во время своего выступления на открытии фотовыставки, посвященной России. Нападавшим был 22-летний бывший полицейский из подразделения быстрого реагирования Мевлют Мерт Алтынташ. Под видом охранника он проник в помещение, после чего выстрелил в Андрея Карлова.

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