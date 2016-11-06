Утром 6 ноября в жилом доме на улице Минской в Иваново произошел взрыв.

Часть 12-квартирного двухэтажного дома обрушилась, сообщает РИА Новости. Площадь обрушения дома в Иваново составила 80 квадратных метров.

Во время взрыва в Иваново погибли пять человек, в том числе четырехлетний ребенок. Еще восемь человек пострадали, из них четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В поисково-спасательных работах на месте взрыва дома в Иваново работали более 350 человек. Сотрудникам МЧС удалось обнаружить под завалами выжившего мужчину в тяжелом состоянии и живую женщину.

По факту случившегося региональное управление Следственного комитета России проводит доследственную проверку. На месте происшествия организован штаб, выполняются следственно-оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В качестве основной версии взрыва в жилом доме в Иванове следствие рассматривает утечку бытового газа.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков пообещал, что семьи погибших при взрыве газа в доме получат по 150 000 руб., пострадавшие – по 100 000 руб.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Иваново были сняты на видео с помощью беспилотника.