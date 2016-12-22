В четверг утром в закрытом от пассажиров вестибюле станции метро "Коломенская" взорвался разгерметезированный газовый баллон. Пострадали двое рабочих, которые были госпитализированы с ожогами.

– Я ехал с работы, вышел из вагона и увидел дым, – рассказывает Metro Роман Григорьев. – Подумал, что горит проводка или мусорка. Потом дым стал усиливаться, люди, которые сначала пошли наверх, чтобы выйти из метро, возвращались. Кто-то закрывался шарфом, кто-то – руками. Я воспользовался другим переходом, а когда проходил около того, увидел, что там было много сотрудников полиции. Подошёл ближе, спросил, что случилось... На тот момент никто ничего не знал. Внутрь никого не пускали с улицы, но видно было, что переходу досталось. Временные ремонтные ограждения взрывом выбросило на улицу, обшивка перехода пострадала, ну и стёкла все вылетели на пять метров.

Метрополитен отстранил подрядчика от работ в вестибюлях станций после взрыва на "Коломенской"

Александр Смолин живёт неподалёку от станции "Коломенское". Проснувшись, он стал собираться на работу – в этот момент произошёл взрыв.

– Услышал грохот, так как живу в 5 минутах от станции, – говорит он Metro. – Сразу промелькнула мысль, что это взрыв. Грохот был ещё тот! Я по тем переходам часто хожу, знал, что в одном из них ведутся строительные работы. Пошёл посмотреть на место взрыва. Везде стёкла повыбиты, стены переходов местами раскурочены...

Причины произошедшего устанавливаются. Метрополитен проверит соблюдение техники безопасности у строительной организации ООО "Рост-Е", пока же она отстранена от выполнения работ.