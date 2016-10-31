В ночь на понедельник, 31 октября, снегопад нарушил работу аэропортов столицы. Ранее сообщалось, что на 6:20 в аэропорту Шереметьево были задержаны больше десяти рейсов, а в Домодедове – шесть.

К десяти утра понедельника все пресс-службы столичных воздушных гаваней – Шереметьева, Внукова и Домодедова, заявили, что почти все рейсы теперь выполняются в рамках расписания.

По прогнозам метеорологов, в московском регионе облачность пока сохранится, как и гололедица с мокрым снегом. Мокрый снег, впрочем, выпадет лишь местами.