Грузчик, подозреваемый в избиении до смерти покупателя в Домодедове, арестован на два месяца.

СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего грузчика одного из магазинов города. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, передаёт СК РФ по Подмосковью.

По данным следствия, 21 сентября 2016 года в вечернее время в одном из магазинов города Домодедова двое покупателей попытались украсть бутылку водки. Данный факт был замечен охраной.

При выходе из магазина охранники остановили недобросовестных покупателей и сообщили, что им придётся заплатить за украденную водку. После этого покупатели стали вести себя агрессивно, отталкивали охрану и между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки один из покупателей задел присутствующего при драке грузчика магазина. После чего грузчик нанес потерпевшему несколько ударов ногой в живот.

В больницу потерпевший обратился 22 сентября утром, где скончался спустя несколько дней. По данным судебно-медицинского эксперта смерть мужчины наступила от закрытой травмы живота с разрывом селезенки.

В настоящее время грузчик магазина задержан и допрошен в качестве подозреваемого. В ближайшие часы по ходатайству следствия судом будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.