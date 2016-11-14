Первая волна цунами достигла берегов Новой Зеландии. Об этом в понедельник сообщает местная Служба гражданской обороны на своей странице в Twitter.

– Первая волна достигла северо-восточного побережья Южного острова, – говорится в сообщении.

Двухметровое цунами вызвало землетрясение, которой произошло в Новой Зеландии 13 ноября 2016 года.

Но и это ещё не всё.

– Угроза цунами существует на восточном побережье всей Новой Зеландии, в том числе в Крайсчерче, Веллингтоне и островах Чатем, – сообщает Associated Press со ссылкой на спецслужбы.

Напомним, что 13 ноября 2016 года в Новой Зеландии произошло разрушительное землетрясение. После основного толчка магнитудой 7,8 была зафиксирована серия сильных эхо-толчков.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от столицы Новой Зеландии города Веллингтон (в 200 км). Сообщается, что в столице были повреждены 60 зданий, из них десять – достаточно серьёзно.

Также есть информация о погибших. В результате землетрясения в Новой Зеландии погибли не менее двоих человек.

По словам премьер-министра страны Джона Кея, который в понедельник облетел на вертолёте пострадавшие районы, "разрушения такие, что работы хватит на месяцы".