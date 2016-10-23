В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины на эскалаторе в аэропорту «Пулково», сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент, в результате которого была травмирована женщина, произошел в Пулково 12 октября. Пострадавшая петербурженка поднималась на эскалаторе в Северной галерее, когда тот резко остановился и начал спускаться вниз. Женщина не удержалась на ногах и, упав, получила травму ноги. Согласно медицинским сведениям у пострадавшей обнаружен ушиб мягких тканей бедра справа, ушибленная скальпированная рана правой голени.

В пресс-службе СЗСУ также отметили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 238 УК РФ. За выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей виновным может грозить до двух лет лишения свободы.

В аэропорту были изъяты все необходимые технические документы на эскалатор фирмы KONE типа TravelMaster, на котором произошел инцидент.

Устанавливаются должностные лица, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации эскалатора, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Расследование продолжается, заявили в пресс-службе ведомства.