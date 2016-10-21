Знаменитый актер Николай Караченцов был госпитализирован и теперь находится на лечении в Российском научном центре медицинской реабилитации и курортологии (ФГБУ «РНЦ МРиК») в Москве, передаёт РИА Новости.

Известно, что Караченцов упал с кровати у себя дома. Информацию о госпитализации 71-летнего артиста подтвердил сын актера. «Ничего страшного не произошло. К счастью, никаких переломов не было, только, возможно, ушибы», — рассказал Андрей Караченцов.

Напомним, в 2005 году Николай Караченцов попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму. 26 дней он находился в коме. Потом последовал трудный и долгий период адаптации. Полностью восстановить свою речь ему всё ещё не удалось.

В декабре 2012 года он вновь попал в больницу из-за сильных головных болей, но вскоре актёра выписали.

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