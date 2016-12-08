За три дня, прошедших с момента открытия центрального участка Западного скоростного диаметра, поток автомобилей на магистрали вырос на 75%. Об этом, как сообщает "Радио Балтика", рассказал директор компании "Магистраль Северной столицы" Алексей Бнатов.

Общая загруженность выросла практически вдвое: со 120 тысяч единиц транспорта в сутки до 200 тысяч.

В дальнейшем эти показатели могут ещё вырасти, заявил глава компании

во время заседания координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области.

Центральный участок ЗСД открыли для движения ночью 4 декабря.

Центральный участок ЗСД открыли для движения: петербуржцы делятся впечатлениями в соцсетях

Для многих петербуржцев это стало долгожданным событием. В первый же день работы горожане опробовали магистраль, а соцсети заполнили фото и видео с отчетами о поездках по ЗСД.

"Экскурсии" по ЗСД: петербуржцы, несмотря на запрет останавливаться, выходят из машин, чтобы сделать фото

Ажиотаж вокруг открытия центрального участка ЗСД привел к тому, что на въездах в первый же день скопились большие пробки.

На пунктах оплаты ЗСД образовались крупные пробки