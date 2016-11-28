С часа ночи 4 декабря 2016 года на ЗСД вводится ряд тарифных изменений.

- Основное: меняется система оплаты для транспондеров. Мы вводим систему Flow+. Тарифы для пользователей транспондеров остаются практически неизменными (на нескольких маршрутах становится существенно выгоднее - например, Ленинский пр., Краснопутиловская ул.), - коротко рассказал о новшествах Андрей Цапу, начальник управления ООО «Магистраль северной столицы», - Точечное изменение касается только для оплаты наличными, банковскими картами и БСК и только на двух пунктах оплаты, которые будут наиболее загружены с открытием Центрального участка ЗСД. За счет новой системы Flow+ тарифы по транспондерам здесь сохранили фактически без изменений.

Отмечается, что система Flow+, которая применяется только для пользователей, оплачивающих проезд с помощью транспондеров, это первый в России опыт применения смешанной системы взимания платы.

Тарификация происходит в точном соответствии с маршрутом. Базовые тарифы «Транспондер» устанавливаются не по зонам, а для каждого из возможных маршрутов следования по ЗСД (примеры ниже). Пользователь оплачивает не всю зону или зоны, а поездку, которую он совершил.

Устанавливаемые Базовые тарифы «Транспондер» (применяются при оплате транспондером без абонентской блаты) всегда ниже, чем при оплате той же поездки иными способами, по большинству вариантов маршрутов примерно на 15%.

При оплате транспондером с абонентской платой действует дополнительная скидка 10% от Базовых тарифов «Транспондер», устанавливаемых в рамках системы Flow+.

Таким образом, тарифы в сравнении с ранее действовавшими практически не меняются. На ряде маршрутов, например, Ленинский пр., Краснопутиловская ул., поездки становятся выгоднее, чем при тарификации по зонам. Оплата транспондером становится еще более соответствующей маршруту.

Важным условием правильной тарификации проезда является крепление транспондера на лобовом стекле в строгом соответствии с инструкцией и читаемость номерных знаков автомобиля.

Подробнее о точечном изменении тарифов на ЗСД:

Точечно изменяются тарифы при оплате наличными, БСК или банковскими картами на пунктах взимания платы на въезде с Богатырского проспекта в сторону Приморского проспекта, при съезде на Богатырский проспект при движении со стороны Приморского проспекта (тарифная зона 3-а), при въезде с Благодатной улицы в сторону наб. реки Екатерингофки, при съезде на Благодатную ул. при движении со стороны наб. р. Екатерингофки (тарифная зона 2).

Например, стоимость проезда на легковом автомобиле в дневное время на данных пунктах взимания платы составит 50 рублей. Важно, что при сквозном проезде указанных тарифных зон, тариф остается прежним. Пользователей, оплачивающих проезд транспондерами в соответствии с тарификацией в рамках системы Flow+, данное изменение практически не затронет.

- Цель изменения – дополнительное стимулирование пользователей к оплате транспондерами на данных пунктах взимания платы, что является необходимым в связи с прогнозируемым значительным увеличением транспортного потока после открытия движения по Центральному участку ЗСД. Только значительный процент оплат проезда с помощью транспондеров позволит обеспечить должную пропускную способность данных пунктов оплаты, - сообщили в руководстве ООО Магистраль Северной Столицы.

Еще одно нововведение - с 4 декабря перестают действовать скидки при оплате проезда персонифицированными БСК (картами оплаты). Если пользователь желает, он может бесплатно обменять БСК на транспондер с сохранением баланса лицевого счета.

Самый удобный способ получить информацию о новых тарифах: калькулятор на сайте МСС: http://nch-spb.com/calc/

Flow+ система оплаты проезда, которая позволяет пользователям транспондеров (Внимание! Только транспондеров) оплачивать поездку не по зонам, а более корректно от точки въезда на ЗСД до точки выезда. ПРИМЕР: Заехали на Благодатной, съезжаем на Краснопутиловскую. При оплате наличными (банковской картой, БСК) в соответствии с системой зональной тарификации, необходимо заплатить за всю зону Благодатная – КАД, 45 рублей для автомобиля 1 класса. Если у Вас есть транспондер и он установлен правильно, система определит точку въезда и точку выезда, Вы заплатите только 7 руб 40 копеек. При поездке от Екатерингофки до Краснопутиловской – при оплате наличными (БСК, банковской картой) за две тарифные зоны, в рамках которых совершается поездка, стоимость проезда составит 80 рублей для автомобиля 1 класса днем. Пользователи транспондеров заплатят за такую же поездку 37 рублей 20 копеек (или 33 рубля 48 копеек, если транспондер с абонентской платой).

ЗАЧЕМ НУЖНА НОВАЯ СИСТЕМА? Прежде всего, чтобы обеспечить дополнительные преимущества для пользователей транспондеров. Теперь их оплата будет полностью соответствовать тому маршруту, который они проехали. Это станет особенно важным с вводом платности Центрального участка. Например, на развязке с набережной Макарова нет барьерных пунктов взимания платы. На таком востребованном съезде шлагбаумы затруднили бы движение. Кроме того, нет пунктов оплаты и на съезде на Приморский проспект. Обратимся к примеру: ПРИМЕР: Рассмотрим поездку после ввода платности Центрального участка. Автомобилист заезжает на ЗСД с Богатырского проспекта в сторону юга города. Если он платит наличными, то ему придется заплатить за поездку по участку до наб. р. Екатерингофки. Даже, если он съедет уже через два километра на Приморском проспекте, потому что установить его действительный маршрут на пункте оплаты невозможно. Пользователь с транспондером (если устройство закреплено правильно) заплатит при такой поездке только за маршрут Богатырский – Приморский, так как на пункте оплаты в систему поступит информация о точке его въезда, а на съезде на Приморский антенна на рамке получит информацию о том, что автомобиль с этим транспондером съехал с ЗСД.