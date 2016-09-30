Росздравнадзор проведёт проверку в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца по поручению министра здравоохранения Вероникой Скворцовой после сообщений о том, что несколько пациентов пострадали в результате использования медиками института препарата "Авастин".

Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

"В связи с появлением информации об осложнениях при применении препарата "Авастин" в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца министром здравоохранения РФ Скворцовой дано поручение Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку по данному факту", – сказал Салагай.

В свою очередь в пресс-службе Росздравнадзора по Москве и Московской области сообщается, что проверка уже началась.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал проверку НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Поводом к контрольным мероприятиям стали сообщения СМИ, согласно которым девять пациентов медучреждения потеряли зрения после введения им препарата "Авастин", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о том, что несколько человек полностью потеряли зрение после того, как в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца им сделали укол препарата "Авастин".