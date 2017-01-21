Инаугурация Трампа только завершилась, а новый хозяин Овального кабинета уже вносит свои первые изменения: почти сразу после торжественной церемонии на сайте Белого дома возник новый раздел, в котором общественности будут представлены данные о зарплатах его сотрудников. Пока что ресурс находится в стадии обновления.

Однако это не единственные изменения, произошедшие на сайте. Так, например, на странице больше нельзя найти разделов, посвящённых правам ЛГБТ-сообщества, изменению климата и здравоохранению. Как сообщает издание The Daily Beast, место климатической страницы отдали под раздел «Энергетический план "Америка прежде всего"», в котором указывается, что "Президент Трамп стремится к упразднению вредных и ненужных стратегий, таких как "План работ по климату" и "Правила использования водных ресурсов США"».

Стоит отметить, что все эти изменения отражают программу, озвученную Дональдом Трампом в ходе предвыборной гонки. Он множество раз отрицал проблему изменения климата, заявляя, что этой темой манипулирует Китай, стремящийся уменьшить таким образом темпы производства в США. Говоря же о здравоохранении, новый президент постоянно подвергал критике программу Барака Обамы в этой области, которая известна как Obamacare. В частности, не успела завершиться толком инаугурация Трампа, как он уже подписал первые документы по сворачиванию реформы здравоохранения Obamacare.

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