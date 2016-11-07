В Петербурге снова заговорили о необходимости регулирования движения гужевого транспорта. С соответствующей инициативой выступил депутат закса Алексей Цивилев. Он предлагает ограничить зоны движения карет в Петербурге.

Произошло это после того, как на днях в центральном районе города, на углу Невского проспекта и Казанской улицы, произошло серьезное ДТП с участием кареты, запряженной двумя лошадьми.

Все случилось вечером: по информации одного из пользователей группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», нетрезвая дама-кучер протаранила легковой автомобиль «Хендай Солярис» прямо на пешеходном переходе.

- В Петербурге давно есть список улиц, движение по которым для гужевого транспорта запрещено, - говорит Олеся Владимирова, сотрудница одной их компаний, предоставляющих в прокат кареты. - В компаниях, дорожащих своей репутацией, его соблюдают. Остальные его спокойно нарушают. Лично я выступаю за то, чтобы ввести права для управления гужевыми повозками. Потому что сегодня многие кучера не знают правил дорожного движения.

По мнению заместителя председателя Общественного совета при ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Александра Холодова, в качестве альтернативного варианта можно было бы рассмотреть разрешение для гужевого транспорта двигаться по выделенным полосам для автобусов.

- Но надо посмотреть, не будет ли их скорость мешать движению общественного транспорта, - говорит Александр Холодов. – Мне кажется, что нет. Эта мера может снизить аварийность с участием гужевого транспорта.

К инициативе начать выдавать права эксперт отнесся скептически. Это предполагает внесение изменений в правила ПДД. Но тогда получать права на управление повозками придется не только кучерам в Петербурге, но и фермерам в далеких деревнях, которые запрягают лошадь в телегу.