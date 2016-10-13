Ведущий мероприятий и певец Роман Огнев на днях был изгнан из ресторана быстрого питания после того, как привёл с собой мини-пига Агриппину и стал угощать животное картошкой. Недовольный агрессивными действиями администрации, Роман подал исковое заявление в Пресненский суд Москвы.

– Я шёл со своим поросёнком от ветеринара, – рассказывает Роман Metro. – На Мясницкой увидел ресторан быстрого питания. На входе нас не предупредили, что с поросёнком нельзя. Администраторы потом сказали, что на входе якобы висит табличка, но зрительно я её не видел.

По словам Романа, все посетители ресторана видели, что он пришёл с поросёнком, но никто ничего мужчине с животным не сказал.

– Когда нам уже оказали услугу, продали еду, подошёл администратор и попросил удалиться из заведения, – вспоминает обиженный потребитель. – Мне сказали – здесь вам не хлев, нельзя кормить поросёнка. Ссылались на недовольных посетителей. Но мы сидели в дальнем зале, где посетители фотографировались с поросёнком!

Роман стал интересоваться у работников заведения – почему его заранее никто не предупреждал, что находиться в помещении с поросёнком запрещено:

– Сотрудник ресторана вразумительно ничего не отвечал. Приехали люди с автоматами, в касках. И только под конец, в окружении охранников, нам предложили возместить убыток – деньги за купленный товар! Но там уже устроили настоящее шоу, опозорили перед всеми посетителями, испортили настроение, напугали поросёнка, который забился в угол. Поэтому на основании, что нарушены права потребителей, подал иск в суд на 250 тысяч рублей.

Пока Роман общался с представителями ресторана, Агриппина вела себя нервно.

– Она испугалась народа, ветеринар мне сказал, что у неё – стресс. Вчера она вообще не ела. А так, это мой маленький пиг, выступает на мероприятиях, ребятишек радует!

В сети ресторанов быстрого питания сообщили Metro, что сожалеют об инциденте.

– В ресторанах существуют внутренние правила, которые касаются поведения посетителей. К сожалению, угощение домашних животных продукцией компании не входит в перечень дозволенного. Так как он жаловался на отсутствие предупреждающих надписей, компания выпустит специальные наклейки, информирующие его о невозможности посещать рестораны со свиньей.