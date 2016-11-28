Ляйсан Утяшева выложила на своей страничке Инстаграм видео приготовления домашнего пирога. Правда, не в видео, не в комментариях поклонники так и не узнали рецепта блюда. И даже не поняли, что же все-таки готовила Ляйсан: заливала готовое тесто на прямоугольный противень, а из духовки доставала готовый пирог в круглой форме для выпекания. Или наоборот? Поклонники пытались обсудить это в комментариях, но признавались, что их отвлекало. Они не могли оторвать взгляд от очень глубокого декольте....