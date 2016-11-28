Вечером 28 ноября из Светового зала Московского вокзала вывели персонал и посетителей.
- Московский вокзал эвакуирован, - рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП / Петербург" в 19.04. - Пожарная машина и машина разминирования на месте.
Как рассказали "Радио Балтика" в пресс-службе Октябрьской железной дороге (ОЖД), эвакуировали лишь посетителей Светового зала Московского вокзала (центральный зал, где установлен бюст Петра I). Анонимный звонок поступил в 18.40. Неизвестный сообщил, что в зале заложено взрывное устройство. Вокзал осмотрели сотрудники спецслужб. На движение поездов это не повлияло.
Правоохранители устанавливают личность звонившего.