Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», боевое оружие 64-летняя женщина обнаружила в мусорной урне примерно в 2 часа дня 1 сентября.
Сотрудники банка тут же вызвали полицию.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли пистолет с маркировкой МР-79-9-ТМ калибра 9 мм, больше известный в народе как «Макарыч».
Травматический пистолет не был заряжен.
В ходе проверки выяснилось, что найденный в мусорном бачке пистолет в полицейских базах не значится.
Сейчас полиция ищет хозяина "Макарыча".