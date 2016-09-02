Известный боец смешанного стиля американец Тим Кеннеди, выступающий в среднем весе в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), признался в том, что убивал женщин и детей. Дело в том, что в 2004 году мужчина начал службу в армии США, а с 2007 по 2009 годы принимал участие в военных действиях в Ираке в качестве снайпера. Там ему не раз приходилось использовать оружие, чтобы спасти свою жизнь. – Во время войны я убивал женщин и детей. Я видел, как мои друзья и братья по оружию сгорают заживо. Моя...