Как сообщает АН « Оперативное прикрытие», боевое оружие 64-летняя женщина обнаружила в мусорной урне примерно в 2 часа дня 1 сентября.

Сотрудники банка тут же вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли пистолет с маркировкой МР-79-9-ТМ калибра 9 мм, больше известный в народе как «Макарыч».

Травматический пистолет не был заряжен. 

В ходе проверки выяснилось, что найденный в мусорном бачке пистолет в полицейских базах не значится.

Сейчас полиция ищет хозяина "Макарыча".