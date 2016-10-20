Посещаемость ресторанов в России продолжает падать третий год подряд. Об этом Metro рассказали в исследовательской компании NPD Group. В 2014 году падение составило 2%, в 2015-м – 5%. С января по август 2016 года показатель преодолел 3%-ную отметку.

По словам Марии Ванифатовой, генерального директора NPD Group в России, в прошлом году рестораны смогли сдержать падение выручки за счёт роста цен. В этом году это уже невозможно.

– В 2015 году операторы повышали цены, объясняя это инфляцией на продукты питания и сменой поставщиков, – рассказывает эксперт. – Все в индустрии оптимизировали меню, стараясь минимизировать стоимость блюд. Однако к 2016 году цены в ресторанах всё-таки достигли потолка. Любое увеличение оказывалось очень чувствительным. В 2015 году рост среднего чека составил 8 %, тогда как за первые восемь месяцев 2016-го он вырос лишь на 1,5 %.

39% рынка общепита в России занимает фастфуд, 34% – рестораны, 9% – столовые, 8% – ритейл и заправки, 5% – кофейни. По данным NPD, в 2016 году чек быстрее всего рос в столовых (8%), ритейле (4,5%) и ресторанах (4%).

Рынок общественного питания в целом сократился в 2016 году впервые за восемь лет. На общее снижение продаж повлияло стремление потребителей сэкономить: сократились заказы вина и другого алкоголя, снизилось количество рыбных блюд, доступное мясо птицы потеснило говядину и свинину, в моду вошли гамбургеры – дешёвая и питательная альтернатива стейку или отбивной.