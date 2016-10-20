Посадка "Скиапарелли" на Марс войдёт в историю

Чтобы раз и навсегда разрешить вопрос «есть ли жизнь на Марсе», в 2005 году Европейское космическое агентство запустило проект «Экзомарс». В 2013 году к нему присоединилась Российская корпорация «Роскосмос». В программу входят два запуска исследовательской аппаратуры на Марс – в 2016 и 2020 годах.

В первую миссию учёные намерены лишь вывести на орбиту спутник, чтобы провести анализ атмосферы и грунта и спустить на поверхность планеты модуль.

Если в атмосфере найдут метан биологического происхождения, это будет означать, что надежда есть.

У модуля задача ещё проще – научиться аккуратно опускаться на поверхность, чтобы подготовить плацдарм для миссии 2020 года.

Пуск первого космического аппарата произвели 14 марта 2016 года с космодрома Байконур. Аппарат состоит из искусственного орбитального спутника «Трейс Гас Орбитер» и автоматической марсианской станции – модуля «Скиапарелли». Семь месяцев они летели в связке друг с другом. В воскресенье, 16 октября, отделились. Вчера спутник замедлил свою скорость и вышел на марсианскую орбиту, а спускаемый модуль «Скиапарелли» произвёл посадку на поверхность Красной планеты.

В 2020 году состоится второй запуск непосредственно марсохода «Экзомарс» с установленной на нём научной аппаратурой «Пастер». Тогда марсоход будет заниматься серьёзными поисками жизни.

Если верить писателю и журналисту Стивену Петранеку, первые люди отправятся на Марс в 2027 году. Он написал бестселлер «Как мы будем жить на Марсе» о том, как будет выживать миссия на Красной планете.

«Освоение Марса начнётся раньше, чем многие из нас могут представить. Моя книга – это призыв к тому, что самое время проснуться. У нас большой потенциал, но будет немало ошибок. Самое время задуматься», – заявляет автор.

Роль России в миссии. Приборы на спутнике ищут воду и воздух

– Вклад России в 2016 году – это ракета «Протон», на которой всё улетело в космос, и два научных прибора ФРЕНД и АЦС, установленных на спутнике, – рассказал Metro старший научный сотрудник отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Алексей Малахов. – Сделать такие приборы за три года – это рекорд, потому что обычно их готовят пять–семь лет.

Прибор ФРЕНД поможет найти воду на Марсе.

– Этот детектор регистрирует нейтроны, которые исходят от Марса, для поиска воды на его поверхности, – пояснил Алексей Владимирович. – Нейтроны – хороший признак воды в грунте. Чем их меньше – тем больше воды в грунте.

Прибор АЦС будет искать признаки жизни в атмосфере.

– Оптический спектрометр будет изучать малые примеси газов в атмосфере с прицелом на метан, который является признаком жизни, – отметил учёный.

Над приборами трудилось около 30 сотрудников двух отделов Института космических исследований РАН, их возраст – 30–40 лет.

– Лично мне 32 года, я закончил Институт связи. Все сотрудники работают долговременно и увлечённо, – добавил Малахов.