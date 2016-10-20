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- Опубликовано : Сегодня 13:46

Посадка "Скиапарелли" на Марс войдёт в историю

  • Ася Гельман

Станция и спутник определят, есть ли жизнь на Красной планете

Посадка "Скиапарелли" на Марс войдёт в историю

Чтобы раз и навсегда разрешить вопрос «есть ли жизнь на Марсе», в 2005 году Европейское космическое агентство запустило проект «Экзомарс». В 2013 году к нему присоединилась Российская корпорация «Роскосмос». В программу входят два запуска исследовательской аппаратуры на Марс – в 2016 и 2020 годах.

В первую миссию учёные намерены лишь вывести на орбиту спутник, чтобы провести анализ атмосферы и грунта и спустить на поверхность планеты модуль.

Если в атмосфере найдут метан биологического происхождения, это будет означать, что надежда есть.

У модуля задача ещё проще – научиться аккуратно опускаться на поверхность, чтобы подготовить плацдарм для миссии 2020 года.

Пуск первого космического аппарата произвели 14 марта 2016 года с космодрома Байконур. Аппарат состоит из искусственного орбитального спутника «Трейс Гас Орбитер» и автоматической марсианской станции – модуля «Скиапарелли». Семь месяцев они летели в связке друг с другом.  В воскресенье, 16 октября, отделились. Вчера спутник замедлил свою скорость и вышел на марсианскую орбиту, а спускаемый модуль «Скиапарелли» произвёл посадку на поверхность Красной планеты.

В 2020 году состоится второй запуск непосредственно марсохода «Экзомарс» с установленной на нём научной аппаратурой «Пастер». Тогда марсоход будет заниматься серьёзными поисками жизни.

Если верить писателю и журналисту Стивену Петранеку, первые люди отправятся на Марс в 2027 году. Он написал бестселлер «Как мы будем жить на Марсе» о том, как будет выживать миссия на Красной планете. 

«Освоение Марса начнётся раньше, чем многие из нас могут представить. Моя книга – это призыв к тому, что самое время проснуться. У нас большой потенциал, но будет немало ошибок. Самое время задуматься», – заявляет автор. 

Роль России в миссии. Приборы на спутнике ищут воду и воздух

– Вклад России в 2016 году – это ракета «Протон», на которой всё улетело в космос, и два научных прибора ФРЕНД и АЦС, установленных на спутнике, – рассказал Metro старший научный сотрудник отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Алексей Малахов. – Сделать такие приборы за три года – это рекорд,  потому что обычно их готовят пять–семь лет.

Прибор ФРЕНД поможет найти воду на Марсе.

– Этот детектор регистрирует нейтроны, которые исходят от Марса, для поиска воды на его поверхности, – пояснил Алексей Владимирович. – Нейтроны – хороший признак воды в грунте. Чем их меньше – тем больше воды в грунте.

Прибор АЦС будет искать признаки жизни в атмосфере.

– Оптический спектрометр будет изучать малые примеси газов в атмосфере с прицелом на метан, который является признаком жизни, – отметил учёный.

Над приборами трудилось около 30 сотрудников двух отделов Института космических исследований РАН, их возраст – 30–40 лет.

– Лично мне 32 года, я закончил Институт связи. Все сотрудники работают долговременно и увлечённо, – добавил Малахов. 

Глава пресс-службы Европейского космического агентства Доминик Детан

-Посадка модуля на Марс – для Европы это безусловно историческое событие, потому что, насколько я знаю, России уже однажды удалось посадить свой аппарат на Марс. И это будет доказательством того, что мы способны приземлиться на Марс. У модуля хватит энергии на пару дней исследований, но самым главным мы всё-таки считаем именно саму успешную посадку. Всего в проекте участвует 19 стран, и все действительно счастливы! Марс – очень красивая и притягательная планета, так что это отличные новости для всего человечества. И тут неважно, из какой вы страны.

Как люди изучали Марс

Марс идеален в плане колонизации, поскольку условия на планете хоть и отдалённо, но всё же похожи на земные. На соседней Венере слишком жарко, а спутники Юпитера и Сатурна, где также можно было бы создать колонию, расположены слишком далеко.

На сегодняшний день было уже несколько десятков попыток освоения. 29 из них провалились, 19 стали успешными.

Первую попытку отправить на Марс зонд сделали в СССР 10 октября 1960 года, но «Марс 1М» не смог выйти даже на земную орбиту.

Первые удачные снимки поверхности Красной планеты сделал зонд Mariner-4, пролетавший мимо неё 14 и 15 августа 1965 года.

Первым марсоходом, который удачно прибыл на поверхность планеты и провёл исследования, был американский «Соджорнер». Связь с ним поддерживалась с 4 июля по 27 сентября 1997 года.
 

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